Le chiacchiere sono una parte del mercato, i fatti sono la costante di quello della Juve. Che riparte. Forte. Fortissimo. Con una squadra praticamente già allestita, a differenza delle dirette antagoniste come Inter e Napoli (che qualcosina in termini di arrivi devono pur fare). Un bel vantaggio, non c'è che dire. Chissà se ha aiutato anche il motto di questa stagione che sta nascendo sotto il segno dell'ambizione: Live Ahead, vivere avanti. E mettersi, avanti. Avanti a tutti.



NON E' FINITA - La partenza per l'Asia sarà il prossimo step di un'estate talmente pazzesca da mettere in secondo piano gli allenamenti, il cambio tattico e le intenzioni di Maurizio Sarri. Potenza dei campioni, come Ramsey e Rabiot, ma soprattutto come il centrale olandese. E chissà quanti altri. Sì, perché non è mica finita: restano da definire le situazioni di Mauro Icardi e Federico Chiesa. Coltivare i sogni di Pogba e Neymar. Chiaro che non possano arrivare tutti, chiaro che tra questi probabilmente uno sarà bianconero (al masismo due, ma dipenderà dalle cessioni). Però dalle parole si è passati concretamente ai fatti. Live Ahead, in bianconero.