Vivere avanti, letteralmente. La Juve che pensa al futuro, si affida ad un altro restyling per la stagione che arriverà. "Live Ahead" eccolo il preannunciato cambiamento che, con il 1° di luglio, diventa effettivo. Dopo il logo di due stagioni fa, il rinnovamento prosegue in casa bianconera: con una nota rilasciata sul sito della società, ​è stato infatti annunciato il nuovo "motto". Sarà però, qualcosa in più di un semplice hashtag da usare sui social, quanto, piuttosto, una nuova direzione della politica societaria. Guardare avanti, al futuro, sempre.



PRINCIPI - "Sarà proprio LIVE AHEAD il principio fondamentale che animerà, da oggi in poi, le attività del Club, in campo e fuori dal campo. LIVE AHEAD completa, definisce, racconta nel miglior modo possibile lo sguardo di Juventus, la sua visione: quella stessa visione che portò al cambio dell’identità visiva del Club nel 2017"



PER I TIFOSI - "L’obiettivo è coinvolgere da un lato i tifosi bianconeri, dall’altro gli appassionati di calcio ma anche chiunque voglia vivere nuove esperienze, attraverso un filo conduttore, che racconti come Juventus vuole proiettarsi sempre di più in un universo che ha nel calcio le sue fondamenta e le sue radici, ma vuole ed è in grado di andare oltre".