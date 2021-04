"Casa dolce casa?". Bernardeschi cambia volto e modo di giocare, in nazionale dimostra ancora una volta di essere un giocatore comunque importante. Come raccontano le pagelle di Lituania-Italia, sull'esterno bianconero continua a esserci una differenza sostanziale tra le partite in nazionale e quelle con la Juventus. "Al contrario di Immobile, lui si realizza in azzurro - scrive La Gazzetta dello Sport -. Spinta, cross e gioco, più un recupero da terzino". 6.5 sulla Rosea, 6 sul Corriere dello Sport e 6.5 per Tuttosport.



E Chiesa? Entra nella ripresa ed entra pure nel gol di Sensi. Un 6 per Tuttosport, così come per il Corriere dello Sport. 6.5 per Gazzetta.