Stasera l'Italia di Roberto Mancini affronterà la Lituania per provare il tris di vittorie nelle gare di qualificazione al Mondiale 2022 in Qatar. Gli Azzurri sono partiti subito forti con due vittorie nelle prime due partite sulle quali hanno messo la firma anche alcuni giocatori juventini. Per la gara di oggi, i giocatori bianconeri a scendere in campo dal primo minuto nel 4-3-3 del ct dovrebbero essere due: Federico Chiesa e Federico Bernardeschi, che dovrebbero giocare ai lati di Ciro Immobile scelto come punta centrale. Riflettori bianconeri accesi anche su Manuel Locatelli ed Emerson Palmieri, obiettivi di mercato della Juve per l'estete.