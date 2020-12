A Natale, alcune cose non cambiano mai.

Si tratta del primo capitolo di una serie di clip che avvicineranno alla festività, in questa Littizzetto ricorda le tradizioni con protagonista Alvaro: “Alcune cose non cambiano mai, come le tradizioni del Natale. Bisogna fare l’albero, preparare il pranzo, scambiarsi i regali, giocare in famiglia, fare gli auguri, Alvaro sei pronto?”. A questo punto, il bomber bianconero si alza dalla poltrona esclamando: “Sì sì, sono pronto”. Fischio dell’arbitro, fuorigioco, anche qui. E ironicamente la conduttrice televisiva scherza sul Var: “Ancora? Va beh dai, aspettiamo il Var dai, dai…”. Nella prossima puntata, un inedita McKennie impegnato in cucina.