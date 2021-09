"Non mi aspettavo di avere un faccia a faccia con Allegri, volevo solo salutarlo. Sono andato a trovarlo nello spogliatoio, lui dopo non mi ha salutato. Nessuna frizione in campo, non gli ho mai detto niente, ho sempre perso, ca***. Una volta che vinco, viene a farmi la morale". Queste le parole pronunciate da Luciano Spalletti in sala stampa, a commento dell'alterco avuto con l'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri.