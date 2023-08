Durante le recenti finali di Nations League in Olanda, la Nazionale Italiana si è trovata al centro di un dissidio interno tra il cte il suo viceriguardo alla convocazione e all'impiego del difensore Leonardo. Secondo quanto riportato da Il Giornale, il centro delle divergenze riguardava la scelta di confermare Bonucci in squadra e lasciare a casa il centrocampista della Juventus, Locatelli.Alberico Evani, in modo onesto e trasparente, ha espresso le sue perplessità riguardo all'utilità della conferma di Bonucci nella squadra, soprattutto considerando le critiche ricevute anche dai media. Inoltre, all'interno dello spogliatoio azzurro, la convocazione di Bonucci aveva suscitato più di una sorpresa, secondo indiscrezioni.L'ostinazione di Mancini nel mantenere Bonucci in squadra ha portato a un serio dissidio con Evani, che ha deciso di mettersi sul mercato in cerca di nuove opportunità. Pare che diversi dirigenti abbiano manifestato interesse nei confronti di Evani e gli abbiano rivolto diverse telefonate.