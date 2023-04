Ai microfoni di SkySport il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ( QUI l'integrale) ha parlato della lite con Leandro Paredes del giorno di Pasquetta. Le sue parole:"C'è stato un confronto di idee perché Leandro ha giocato meno in questo periodo, ha giocato molto all’inizio, ed è normale che i giocatori che non giocano cadono un po’ in frustrazione. Da parte mia c’è la massima fiducia, quando faccio le scelte le faccio in base a quello che vedo e soprattutto a quello che penso sia utile alla squadra. Magari sbaglio, ma tutti i giocatori devono sentirsi parte del gruppo perché abbiamo un finale di stagione importante da giocare".