Teatro dello scontro il Consiglio federale di martedì a Roma. Il motivo? Non il caso Salernitana - la Federcalcio non ha concesso la proroga richiesta dai trustee per la vendita del club -, ma antichi rancori personali. Riemersi con forza. Come riporta calciomercato.com, prima del dibattito e della votazione sulla Salernitana c'è infatti stata una violenta discussione tra i due. Che da anni si sopportano a fatica. Lotito ha rinfacciato al nemico Gravina di aver preso iniziative personali nei dialoghi con la politica, arrogandosi i meriti di eventuali vantaggi che potrebbero giungere dal Governo verso il mondo del pallone.