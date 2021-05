2









Una lite che sta facendo il giro del web. Antonio Contro contro... Lautaro Martinez, un durissimo scontro tutto in diretta, tra microfoni e telecamere. L'argentino esce dal campo e calcia una bottiglietta, Conte si accende immediatamente e corre verso di lui puntando il dito e alzando la voce: "I calci in faccia te li devi dare, Lautaro. Hai capito? Fenomeno, fenomeno del c…". Lautaro replica, senza urlare e la polemica prosegue. Il Toro è infuriato, non reagisce a parole, ma i gesti sono eloquenti e la faccia è quella di chi vorrebbe urlare. Si limita all'argentino fino a un chiaro: "Non mi rompere il c...", seguito da un intercalare spagnolo che riporta a un italiano "vaffa" e a un nuovo "mi avete rotto il c... tutti". Indirizzato un po' a Oriali, che intanto lo rimbrottava con più "sta zitto" e un po' ad Antonio Conte.