A seguito della lite verbale scoppiata tra Ibrahimovic e Lukaku durante Inter-Milan di Coppa Italia, l’attaccante rossonero è stato convocato questa mattina a Casa Milan per incontrare gli ispettori della Procura Federale e l’avvocato Fabio Esposito per fornire la propria posizione in merito alla vicenda di campo. Nei prossimi giorni sarà anche il turno del centravanti nerazzurro, dopo che anche Valeri, arbitro del derby, è stato convocato per fornire dettagli sulla redazione del referto.