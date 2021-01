1









Uno lungo stop dalle partite di Serie A. È questa la punizione che rischia Maresca dopo la lite con Conte e Oriali in occasione della sfida di Serie A tra Inter e Udinese, che prima si è scoppiata sul campo con l’espulsione di Conte, poi si è prolungata anche nei tunnel dello stadio. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il designatore arbitrale Nicola Rizzoli sta valutando un lungo stop: terrà l’arbitro lontano dalle partite giocate dai nerazzurri ma non solo, perché starebbe pensando di fermarlo in ogni caso per un periodo più lungo da tutte le designazioni, perlomeno in Serie A.