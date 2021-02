18









Massimo Moratti entra duro. A gamba tesa sulle polemiche per il duro scambio di gestacci e insulti tra Andrea Agnelli e Antonio Conte in Juventus-Inter di Coppa Italia. L'ex presidente nerazzurro a Radio Kiss Kiss Napoli ha detto: "Una vecchia ruggine che salta fuori. Non è stata apprezzabile, ma può capitare. Senza pubblico, poi, la cosa si nota ancora di più. Personalmente, non ho mai mandato a quel paese un allenatore della Juventus".



RITORNO ALL'INTER - "No, non credo. Non sono pronto a tornare. Se me lo chiedessero, non disturberei i cinesi".