Lite Allegri-Vaciago, la ricostruzione di Allegri

Nella mattinata di oggi ha fatto molto discutere il racconto del direttore di Tuttosport Guidosulla sfuriata di Massimilianoieri sera prima di entrare in sala stampa nei suoi confronti ( QUI la ricostruzione di Vaciago). Tramite Ansa il legale di Massimiliano Allegri Paoloha diffuso una dichiarazione per ricostruire al meglio i fatti."Sii è trattato semplicemente di un acceso alterco verbale col direttore, dovuto alla concitazione del momento, nel corso del quale entrambi si sono vicendevolmente insultati ad alta voce".Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.