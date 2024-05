Lite Allegri-Vaciago, l'inchiesta

Ha fatto parecchio scalpore nel corso della giornata di oggi la lite tra l'allenatore della Juventus Massimiliano e il direttore del noto quotidiano Tuttosport Guido. Da un lato il giornalista ha raccontato di aver ricevuto minacce da parte del tecnico ieri dopo la vittoria della Coppa Italia prima di entrare in sala stampa e poi sarebbe stato trattenuto da alcune persone. Dall'altro Max che nega tutto l'accaduto e parla di un dibattito con insulti reciproci. La Procura della FIGC però ha aperto Presune minacce subite dal direttore di Tuttosport per mano di Allegri. Verranno ascoltati i due protagonisti dell'accaduto e visionati i filmati.