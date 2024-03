Anche in conferenza stampa si è parlato di quanto successo negli studi di Sky Sport con la lite tra Massimiliano Allegri e Gianfranco Teotino. Così il tecnico ha commentato in conferenza: "Non ero nervoso ho risposto solo a un giornalista che voleva sostituirsi a fare l’allenatore. In campo la squadra sentiva l’importanza della partita. Sono sereno e fiducioso del lavoro che facciamo, perchè purtroppo nel girone d’andata abbiamo fatto tanto e ora poco. Abbiamo ancora la possibilità della Coppa Italia e poi arrivare tra le prime 4".