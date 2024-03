Marco Bucciantini, uno dei giornalisti presenti negli studi di Sky Sport durante la discussione tra Massimiliano Allegri e Gianfranco Teotino, è tornato su quanto successo. Questo il suo commento su Gazzetta.it: "La discussione è stata sopraffatta dal delirio, i piani si sono sfalsati fino al bozzetto (lui lassù, competente, noi laggiù: grossomodo incompetenti e stupidi) e non è neanche il caso e il tempo di dare spessore a un frangente che non ha sbocchi possibili ma solo colpe evidenti.hiedere, come analizzare o inventare, scriveva quello, non sono atti anormali: sono la normale respirazione dell’intelligenza. Così come è quasi normale vedere tre attaccanti insieme in una squadra, specie di caratteristiche così diverse e forse complementari".