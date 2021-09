Il faccia a faccia tra Allegri e Spalletti sta facendo discutere e lo farà per giorni. I due sono stati protagonisti di un diverbio acceso, in sala stampa, al termine di Napoli Juventus. Su quanto accaduto, tra i vari commenti, c'è anche quello del giornalista napoletano Carlo Alvino che sul proprio profilo Twitter ha scritto: "Spalletti a fine gara va incontro ad Allegri per abbracciarlo e lui lo aggredisce verbalmente. #stilejuve".