Nervi tesi tra Andrea Agnelli e Claudio Lotito con il presidente bianconero che accusa il biancoceleste di "pensare solo alla classifica" e non alla salute dei suoi giocatori. Secondo la ricostruzione de Il Corriere dello Sport, Agnelli avrebbe detto a Lotito:Le tensioni, scrive il quotidiano, ​"erano venute fuori, nelle due settimane precedenti, a proposito del rinvio al 13 maggio di Juve-Inter e alle pressioni di domenica scorsa, targate Spadafora, per far saltare i recuperi della 26ª giornata".In tutto questo si continua a discutere su come terminare la stagione e se si riuscirà a farlo. Possibile lasciare la classifica così com'è ma resterebbero ugualmente un po' di problemi da risolvere: i contratti con le tv, ad esempio. Oppure i mancati incassi che lasciano i club senza liquidità. Servono nuove norme, quesot è certo. Lunedì ripartirà il trantran dei decisionisti. Altrimenti play-off oppure slittamento del campionato tra maggio e giugno ma ci sarebbe da rimandare prima l'Europeo.