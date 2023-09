almeno così è spesso stato nella storia della nazionale azzurra, legata ai colori bianconeri. Lo dimostrano anche le ultime vittorie, quella del 2006, con quattro giocatori della Juve presenti nella finale contro la Francia (Buffon, Cannavaro, Zambrotta, Camoranesi, cinque considerando Del Piero, subentrato e decisivo ai rigori. Ma anche l'ultimo europeo vinto aveva un filo diretto con la Juve grazie alla coppia Bonucci-Chiellini, oltre a Federico Chiesa, trascinatore di quel percorso.Fa sempre effetto quando, come è successo contro la Macedonia del Nord, non ci sono juventini negli undici titolari. In realtà però, solo pochi mesi fa, contro l'Inghilterra era accaduta la stessa cosa; segno di come appunto sono lontani i tempi in cui la Juve era per distacco la squadra più rappresentata in nazionale. Complice l'assenza di Federico Chiesa,i, a cui il ct ha preferito Cristante. Ma non sarà sempre così.Forse non è casuale che ci sta stato questo cambiamento; l'ultimo grande acquisto, per cifre ed aspettative, che a Torino hanno fatto per un giocatore italiano risale ormai a tre anni fa, ovvero a Locatelli. Dopo,arrivati per pochi milioni da Frosinone e Genoa. Ecco, oltre a Chiesa, destinato ad essere uno degli elementi più importanti dell'Italia del presente e del futuro, nei prossimi mesi/anni si possono aggiungere gli altri compagni di club citati prima. Una speranza anche alla Continassa, perché significherebbe che il lavoro sui giovani fatto negli anni ha funzionato. Per il bene della Juve e dell'Italia.