L'Italia Under 21 pareggia e va ai quarti da seconda agli Europei: un giocatore della Juventus in campo per 84'

Nell'ultima giornata della fase a giorni degli, che si stanno disputando in Slovacchia, l'Italia ha pareggiato per 1-1 contro la. Dopo aver battuto la Romania e i padroni di casa della Slovacchia, gli Azzurrini guidati da Carmine Nunziata hanno pareggiato 1-1 in rimonta contro la Roja.Dopo il vantaggio di Rodriguez è arrivato il pareggio di Pisilli, valso il definitivo 1-1. Con questo risultato, Italia e Spagna chiudono prime a parimerito nel girone, ma a qualificarsi ai quarti da prima in classifica è proprio la Spagna grazie al maggior numero di goal segnati.

Tra gli azzurrini si segnala la presenza di Riccardo Turicchia: il terzino della Next Gen è stato inserito con i gradi di titolare nella formazione iniziale, agendo sul binario mancino, ed è rimasto in campo fino all'84'.