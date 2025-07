L'Italia femminile parte bene all'Europeo: decisiva l'ex Juventus Women

Getty Images



L'Italia femminile vince all'esordio nell'Europeo

Esordio vincente per. Le azzurre infatti nel girone B hanno superato il Belgio con il risultato di 1-0, iniziando quindi nel migliore dei modi la competizione.La squadra allenata da Andrea Soncin ottiene una vittoria di misura per 1-0 grazie al goal decisivo a fine primo tempo di Arianna Caruso, schierata nel tridente d'attacco insieme a Cristiana Girelli, sua ex compagna alla. Caruso infatti ha lasciato la squadra bianconera a gennaio, trasferendosi al Bayern Monaco. Il club tedesco l'ha riscattata pochi giorni fa, acquistandola a titolo definitivo.

L'Italia giocherà la prossima partita lunedì contro il Portogallo e poi chiuderà il girone contro la Spagna venerdì prossimo.