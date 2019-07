La Juventus è costretta a sfoltire la propria rosa per non eccedere con le liste per la prossima Serie A e Champions League. La rosa bianconera, al momento, comprende 26 calciatori e dalla lista Uefa dovrebbe escludere, tra gli altri, anche Mattia Perin, Sami Khedira, Marko Pjaca, Gonzalo Higuain e Mario Mandzukic per tornare nei canoni, come racconta Goal.com. L'arrivo di Matthijs de Ligt dall'Ajax potrebbe poi tagliare fuori anche uno tra Daniele Rugani, Merih Demiral e Luca Pellegrini dalla lista per la Champions. Insomma, Fabio Paratici deve darsi da fare con le cessioni, in vista della prossima stagione.