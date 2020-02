Le 16 squadre che si giocheranno gli ottavi di finale della Champions League han presentato la lista di giocatori utilizzabili nella seconda fase del torneo a partire dal 18 febbraio.

Di seguito l'elenco completo delle modifiche in entrata e in uscita delle pretendenti alla finale di Istanbul.



Atalanta

Entrate: Mattia Caldara (AC Milan, prestito), Lennart-Marten Czyborra

(Heracles Almelo), Adrien Tameze (Nizza, prestito)

Uscite: Andrea Masiello (Genoa), Guilherme Arana (fine prestito), Roger Ibañez (Roma, prestito), Simon Kjær (fine prestito), Nicolò Cambiaghi, Roberto Piccoli, Diallo Amad Traore, Musa Barrow (Bologna, prestito)



Atlético Madrid

Entrate: Yannick Carrasco (Dalian Professional, prestito)

Uscite: Sergio Camello, Mikel Carro (CD Castellón, prestito), Iván Montoro, Alberto Salido, Óscar Castro



Barcelona

Entrate: Sergio Akieme Rodriguez, Kike Saverio, Rei Manaj

Uscite: Carles Aleñá (Real Betis, prestito), Carles Pérez (Roma, prestito), Abel Ruiz (Braga, prestito), Jean-Clair Todibo (Schalke, prestito), Moussa Wagué (Nice, prestito)



Bayern

Entrate: Álvaro Odriozola (Real Madrid, prestito)

Uscite: Jann-Fiete Arp



Chelsea

Entrate: nessuno

Uscite: Marc Guehi (Swansea, prestito), George McEachran



Dortmund

Entrate: Emre Can (Juventus, prestito), Erling Braut Haaland (Salisburgo)

Uscite: Paco Alcácer (Villarreal), Jacob Bruun Larsen (Hoffenheim), Julian Weigl (Benfica)



Juventus

Entrate: Giorgio Chiellini

Uscite: Merih Demiral



Lipsia

Entrate: Dani Olmo (Dinamo Zagabria), Philipp Tschauner, Angeliño (Manchester City, prestito)

Uscite: Diego Demme (Napoli), Matheus Cunha (Hertha BSC Berlin), Marcelo Saracchi (Galatasaray, prestito)



Liverpool

Entrate: Takumi Minamino (Salisburgo)

Uscite: Sepp van den Berg



Lione

Entrate: Karl Toko Ekambi (Villarreal, prestito), Bruno Gomez Soares

Uscite: Heritier Deyonge, Oumar Solet, Issiar Drame



Manchester City

Entrate: /

Uscite: Angeliño (Lipsia, prestito), Ian Poveda (Leeds)



Napoli

Entrate: Diego Demme (Lipsia), Stanislav Lobotka (Celta Vigo), Matteo Politano (Inter, prestito)

Uscite: Faouzi Ghoulam, Kevin Malcuit, Amin Younes



PSG

Entrate: Marcin Bulka (Chelsea)

Uscite: Eric Maxim Choupo-Moting



Real Madrid

Entrate: Marco Asensio

Uscite: Álvaro Odriozola (Bayern, prestito), Manu Hernando (Racing, prestito), Pedro Ruiz



Tottenham

Entrate: Steven Bergwijn (PSV), Hugo Lloris, Gedson Fernandes (Benfica, prestito)

Uscite: Christian Eriksen (Inter), Danny Rose (Newcastle, prestito), Kyle Walker-Peters (Southampton, prestito), Victor Wanyama, Troy Parrott



Valencia

Entrate: Alessandro Florenzi (Roma, prestito), Javier Jiménez, Cristiano Piccini

Uscite: Ezequiel Garay, Koba Koindredi, Yunus Musah