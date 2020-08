3









La Juventus ha diramato la lista ufficiale per la ripresa della Champions League, che per i bianconeri ricomincerà venerdì dal ritorno dell'ottavo di finale contro il Lione dopo lo 0-1 della gara d'andata. Ecco il comunicato riportato sul sito ufficiale del club:



Venerdì alle 21 a Juve scende in campo contro l'Olympique Lione all'Allianz Stadium. Ricomincia dunque la Champions League, dopo la pausa forzata dei mesi scorsi.



Ecco l'elenco dei bianconeri che prenderanno parte alla competizione.



1 Szczesny

2 De Sciglio

3 Chiellini

4 de Ligt

5 Pjanic

7 Ronaldo

8 Ramsey

10 Dybala

11 Douglas Costa

12 Alex Sandro

13 Danilo

14 Matuidi

16 Cuadrado

19 Bonucci

21 Higuain

24 Rugani

25 Rabiot

28 Demiral

30 Bentancur

31 Pinsoglio

33 Bernardeschi

77 Buffon