L'infortunio di Khedira sembrava aver rilanciato Emre Can nelle rotazioni di Sarri, eppure, malgrado uno spazio in più a disposizione, il tedesco ex Liverpool è rimasto a bocca asciutta. E pensare, che si era pure ipotizzato un reintegro nella lista Champions, da cui ne fu grande escluso lo scorso settembre. Come riporta Calciomercato.com, entro il 31 gennaio andrà consegnata la lista aggiornata per la fase ad eliminazione diretta e sembra che Sarri voglia confermare le scelte iniziali: Khedira in, Emre Can out.