Manolo Portanova è il baby inserito da Andrea Pirlo nella lista Champions di questa stagione: classe 2000, il centrocampista si è messo in evidenza tra Primavera e Under 23. Portanova ha già debuttato in Serie A ma mai in Champions: in attesa dell’esordio è lui la novità dell’allenatore che invece ha lasciato fuori Khedira. Un chiaro segno della voglia che ha Pirlo di puntare sui giovani. Per una Juve che sta cambiando pelle.