Non c’è Sami Khedira nella lista Champions della Juventus per la stagione 2020/2021. Il centrocampista tedesco non rientra nel nuovo progetto di Pirlo e la società ha proposto più volte la risoluzione del contratto: no secco di Khedira, che non ne vuole sapere di anticipare la fine del contratto prevista per il 2021. Intanto, però, il giocatore è stato escluso dalla lista Champions.