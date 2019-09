La fine del mercato coincide anche con la data per la presentazione della lista Champions. Salvo sorprese gli esclusi saranno Mario Mandzukic e Emre Can (oltre a Perin, Pjaca e l'infortunato Chiellini). Occhio però perché come detto le sorprese sono sempre dietro l'angolo e anche in questo caso non sono escluse. La data per la presentazione ufficiale è martedì 3 settembre. Chi dovrebbe essere escluso?