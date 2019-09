E' oggi il giorno in cui la Juventus comunicherà la lista di calciatori disponibili per la fase a gironi della Champions League. Una scelta mai così difficile perché i bianconeri non sono riusciti a snellire la rosa e per questo dovranno tagliare ben cinque calciatori. Tre sono scelte obbligate: Perin, Pjaca e Chiellini, tutti infortunati e i primi due pure in uscita a gennaio. Chiellini, senza infortunio al ginocchio, ci sarebbe ovviamente stato ma almeno questa prima parte di torneo sarà costretto a saltarla con Daniele Rugani che prende il suo posto. Restano due tagli da fare e qui occhio alle sorprese.



DA MANDZUKIC AL CENTROCAMPISTA - Mario Mandzukic è con un piede fuori dalla lista. Il croato non è nei piani di Maurizio Sarri che vede in Higuain e Dybala i due attaccanti (con caratteristiche opposte) su cui farà affidamento in questa stagione. Il croato si è a malapena scaldato contro Parma e Napoli ed è l'unico attaccante a non aver giocato neanche un minuto nelle prime due partite di campionato. Le maggiori sorprese potrebbero essere a centrocampo: Emre Can rischia il posto ma non è detto che sia lui ad essere sacrificato. Aaron Ramsey è ancora indietro di condizione e Rodrigo Bentancur ha giocato zero minuti su 180 nelle prime due di campionato. Dalla Continassa non filtra ancora nessuna certezza su chi sarà in lista e chi fuori. Oltre a Pjaca, Perin e Chiellini devono uscire altri due nomi.