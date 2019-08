Sono due i calciatori che in questo momento saranno certamente esclusi dalla lista Champions della Juventus. Si tratta di Mattia Perin e Marko Pjaca. Sia il portiere che l'esterno stanno recuperando dai loro infortuni e sanno già che lasceranno la Juventus a gennaio. Nessuna partenza anticipata né per l'uno né per l'altro ma per nessuno dei due ci sarà spazio nella lista Champions da cui saranno esclusi altri calciatori come probabilmente Matuidi, Mandzukic e Rugani.