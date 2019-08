Senza cessioni Maurizio Sarri dovrà fare. Considerato che oggi dovrebbe essere il giorno decisivo per il trasferimento di Luca Pellegrini in prestito al Cagliari , restano cinque calciatori che saranno esclusi dalla lista per la fase a gironi della Champions. Secondo Goal.com, oltre a Perin e Pjaca, Sarri escluderà Rugani, Mandzukic e Matuidi con Dybala, Higuain e Khedira che dovrebbero essere inclusi regolarmente in lista. Tutto questo, ovviamente, in attesa del mercato. Da qui al 2 settembre le gerarchie possono cambiare e alcuni calciatori possono partire...