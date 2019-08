Se non ci saranno cessioni negli ultimi giorni di mercato la Juventus dovrà escludere ben cinque calciatori dalla lista Champions per la fase a gironi. Due posti saranno certamente ceduti da Marko Pjaca e Mattia Perin, out per motivi fisici ed in attesa del trasferimento a gennaio. Chi saranno gli altri tre? Con ogni probabilità ci saranno Mario Mandzukic e Daniele Rugani e uno tra Emre Can e Blaise Matuidi.