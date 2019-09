Oggi è il giorno in cui la Juventus presenta la lista Champions. Ci saranno cinque esclusi: Perin, Pjaca e Chiellini più altri due. Chi? Questa è la vera domanda. Uno sarà quasi certamente Mario Mandzukic, attaccante fuori dai piani di Maurizio Sarri. Poi un taglio sarà fatto a centrocampo. Emre Can sembra il candidato principale ma occhio anche a Rodrigo Bentancur (zero minuti nelle prime due partite di campionato) e Aaron Ramsey che sta recuperando la miglior forma fisica dopo un precampionato in cui si è allenato quasi sempre a parte.