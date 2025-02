Lista Champions Juve, chi resta fuori

2025 Getty Images

Laha chiuso il mercato di gennaio con quattro nuovi acquisti: l'attaccante Kolo Muani e i difensori Renato Veiga, Kelly e Alberto Costa. L’addio di Danilo e l’infortunio di Kalulu hanno reso necessario un rinforzo extra in difesa. Ora, però, la Juve deve scegliere chi inserire nella lista UEFA per la Champions League, da presentare entro il 6 febbraio. Il regolamento permette di aggiungere solo tre nuovi giocatori, quindi uno tra Veiga, Costa, Kolo Muani e Kelly dovrà restare fuori. L'escluso più probabile è Alberto Costa, che non ha ancora esordito, mentre gli altri hanno già trovato spazio nella squadra di Thiago Motta, a parte Kelly appena arrivato.