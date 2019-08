Con la partenza di Luca Pellegrini in prestito verso il Cagliari, restano cinque "esuberi" in casa Juventus rispetto al numero di 22 per la lista per la Champions League. Mattia Perin e Marko Pjaca saranno i due esclusi sicuri dall'elenco, mentre tanti sono i nomi in bilico per i restanti tre. Daniele Rugani dovrebbe avere la peggio su Merih Demiral e restare fuori, al pari di Blaise Matuidi, che però può a sorpresa togliere il posto a uno tra Rodrigo Bentancur, Emre Can o Aaron Ramsey, se non dovesse recuperare dai suoi tanti problemi fisici. In attacco, quasi certamente, l'esclusione sarà quella di Mario Mandzukic.