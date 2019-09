Come raccontato da Calciomercato.com, Emre Can è stato spesso al centro del mercato in quest'estate: anche così si spiega l'uscita dalla lista Champions. I suoi agenti dopo ferragosto hanno trascorso diversi giorni in Catalunya per provare a trovare un accordo col club blaugrana, dopo le prime resistenze del tedesco poi l'intesa sembrava ormai prossima. A far saltare il banco era però l'accordo mancante tra i due club, troppo ampia la distanza tra domanda e offerta traducibile nel conguaglio da aggiungere al cartellino di Ivan Rakitic. Ultimo tentativo anche sul finire della scorsa settimana, senza successo. Da tempo nel mirino anche del Bayern Monaco, nelle ultime 48 ore il canale aperto o riaperto è stato quello col Psg, grazie a una Juve disposta ad accettare condizioni e formule preferite dal club parigino: troppo poco il tempo però per riuscire a convincere Emre Can a un nuovo cambiamento, di vita e non solo professionale, al di là dell'aspetto economico.