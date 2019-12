La rosa della Juve è fin troppo lunga in alcuni reparti, e non è un mistero che, tra Rugani e Demiral, il sacrificabile è il difensore ex Empoli. Che inoltre va verso l’esclusione dalla prossima lista Champions, per far spazio al rientrante Chiellini. Nella fase a gironi è stato escluso perché infortunato, ma con il rientro previsto a febbraio, Sarri inserirà il capitano nella nuova lista presentata alla Uefa. A quel punto, con Bonucci, De Ligt e Demiral intoccabili, l’escluso non potrebbe che essere Rugani.