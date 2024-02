LISA BOATTIN, LE EMOZIONI DEL RINNOVO FINO AL 2026

È notizia di pochi minuti fa quella del rinnovo contrattuale di Lisacon la Juventus Women fino al 2026. Queste le sue parole al sito ufficiale Juventus dopo il rinnovo:"È il prolungamento della storia di un grande amore. Sono nata in una famiglia juventina, mi sento felice di essere qui, per me indossare la maglia della Juve è sempre speciale, è la squadra che tifo da una vita. Non vedo l’ora di tornare in campo con questi colori addosso, fresca di rinnovo. Sono arrivata alla Juventus da piccolina e ora sono una giocatrice affermata. È un momento importante, sono cresciuta con il Club e mi piacerebbe continuare a farlo attraverso i risultati e la conquista dei trofei. Nel tempo credo ci sia stato un aiuto reciproco: la Juve mi ha dato molto e spero di aver restituito tanto anche io. La firma arriva nel momento giusto: ho 27 anni, sono contentissima di continuare qui""Ho sposato il progetto sin dall'inizio perché si trattava della Juve. Sono passati gli anni, ma è come se fossero i primi giorni. Quando vesto i colori bianconeri è difficile spiegare a parole cosa provo realmente. Rivedere le foto da bambina con la maglia della Juve addosso è speciale, una sorta di sogno che si è realizzato. Allungare il percorso insieme è motivo di grande soddisfazione e mi spinge a dare sempre di più. Anche i miei genitori sono orgogliosi, non è mai cambiato nulla in questo senso. Voglio continuare a onorare la maglia"."Alla Lisa “bambina” direi che ho fatto la scelta giusta, la esorterei a credere nei propri sogni. Ho giocato la Women's Champions League, ho indossato la fascia da capitano, erano desideri che avevo in un cassetto. Le farei anche capire il significato del lavoro, perché ho faticato per arrivare dove sono adesso"."Voglio tornare a giocare la Women's Champions League con la Juve. Questa squadra merita di essere nella competizione più bella; l’ambizione è quella di provare ad alzare tutti i trofei a disposizione. Noi scendiamo sempre in campo per vincere".