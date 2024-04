Nelle ultime quattro stagioni, Lisaè il difensore che ha preso parte al maggior numero di reti in Serie A (23, frutto di 10 gol e 13 assist): la giocatrice dellaè andata a segno anche ieri, nel match contro ilpoi vinto 2 a 1, dando il via con il suo centro alla rimonta della sua squadra. Sempre ieri, inoltre, Boattin ha tagliato il traguardo dellecon la maglia della Vecchia Signora tra tutte le competizioni (26 delle quali in questa stagione, condite da due reti contro il Como in campionato, lo scorso 11 febbraio, e contro il Sassuolo).