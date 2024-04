Il terzino dellaWomen Lisaha parlato in conferenza stampa dopo la gara contro il Sassuolo. Le sue parole:"Finalmente ho fatto gol (ride ndr). 200 presenze traguardo incredibile, per me un privilegio questa maglia, oggi meno male che abbiamo vinto perchè non potevo festeggiare in maniera diversa. Ho visto i miei sugli spalti, che mi hanno sempre accompagnata, raggiungere questo traguardo con loro in tribuna è speciale"."Primo tempo poca intensità e poca lucidità, loro vincevano meglio i duelli, noi eravamo entrati meno convinti. Forse un po' nervose, abbiamo faticato. Quando pareggi cambia la dinamica della gara, ma abbiamo approcciato male, atteggiamento non giusto oggi era importante vincere"."Più brillante, la stagione è stata particolare per me, non sono stata nei miei standard con continuità ma non sono sempre soddisfatta. Mi è mancata continuità nella prestazione, ho imparato tanto da questa stagione e cercherò di prendere tutto quello che mi ha insegnato questa stagione per essere più consapevole, mi servirà come esperienza".