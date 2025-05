Lisa Boattin a INDIVISA: 'Scudetto voluto dal primo giorno. Voglio godermi questi anni alla Juventus'

lo racconta Lisacon un sorriso spontaneo che le spunta sul volto. Lo stesso di quando dice: “Voglio godermi a pieno questi anni qui alla Juventus”.Lisa è classe 1997 ma come ci racconta lei stessa è ormai una veterana, al momento è la giocatrice con più presenze nella Juventus Women con. Arrivata a Torino il giorno in cui è nata la Vecchia Signora ma tifosa bianconera sin da piccola. La dimostrazione che i sogni possono diventare realtà.



Intervista a Lisa Boattin

Un viaggio tra emozioni, rapporto con i social, l’amore per la sua famiglia e per la sua compagna Linda Sembrant. Tutto questo e molto altro nell’intervista che segue.“Gli anni scorsi quando li vincevamo tutti di fila non dico che ci sentivamo invincibili ma avevamo delle certezze su cui lavoravamo. In niente si sono sgretolate, questo è diverso perché in due anni abbiamo sofferto molto, soprattutto le italiane che sono qui. Non è stato facile, abbiamo ricevuto tante critiche ma io pensavo di dare il massimo e sembrava non bastasse mai. Sembrava che niente servisse a risolvere la situazione. Così soffri e ti assumi responsabilità che forse non avevi. È un po’ lo Scudetto del siamo ritornate. Una liberazione perchè lo abbiamo voluto dal primo giorno”.





