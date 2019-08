Durante la presentazione come nuovo giocatore della Fiorentina, Pol Lirola, esterno destro scuola Juve, si è intrattenuto con i giornalisti parlando della sua esperienza in bianconero: “Non ho rimpianti. Avevo davanti grandi campioni e mi è toccato andare a farmi le ossa al Sassuolo, una squadra che punta tanto sui giovani”. Il terzino destro, classe 1997, si è aggregato alla Juventus U19 nell’estate del 2015 senza mai scendere in campo con la maglia della squadra maggiore. Dopo il prestito all’Espanyol, il giocatore è stato ceduto, prima temporaneamente poi definitivamente per la cifra di 7 milioni di euro, al Sassuolo dove ha dimostrato le sue ottime qualità nel ruolo.