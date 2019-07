Tutto chiuso. Come racconta La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina è pronta ad annunciare il suo primo acquisto. Si trattat di Pol Lirola, esterno basso spagnolo cresciuto tra Barcellona e Juventus. E proprio da Torino era arrivato a Reggio Emilia, salvo quindi stabilirsi al Sassuolo. Una crescita graduale che l'ha portato presto in viola: il terzino firmerà un contratto di tre anni con un'opzione per il quarto. E costerà abbastanza: ben tredici milioni di euro più bonus. I neroverdi si confermano bottega cara, mentre la società toscana riesce finalmente ad occupare l'out destro. Insomma, tutti contenti. Pure la Juve. Che vede valorizzare ancor di più un suo pupillo.