Pol Lirola è arrivato a Firenze dove si appresta ad effettuare le visite mediche prima di diventare a tutti gli effetti un nuovo giocatore della Fiorentina. Per il terzino di proprietà del Sassuolo i viola hanno staccato un assegno di 12 milioni di euro più 4 di bonus oltre al 10% sulla futura rivendita. Proveniente dall’Espanyol, nel gennaio del 2015 Lirola si è trasferito alla Juventus Under 19 dove si è fatto le ossa prima di esordire in Serie A nelle file del Sassuolo nella stagione 2016/17. Nel gennaio 2018, i neroverdi hanno acquisito il terzino spagnolo a titolo definitivo per 7 milioni di euro. In bocca al lupo all’ex prospetto bianconero.