Pol Lirola, ex terzino della Juventus ora in forza alla Fiorentina, parla a Tuttosport alla vigilia del match tra bianconeri e viola all'Allianz Stadium: "Rimpianti? No, sono arrivato a Torino molto giovane, davanti c’erano tanti campioni, francamente non era facile. E’ stata comunque un’esperienza importante, durata un anno e mezzo, che mi è servita per crescere come giocatore e come persona".



PARTITA - "​Nel calcio nessuna squadra è imbattibile, neppure la più forte. E lo dimostra la recente sconfitta dei bianconeri a Napoli. Certo, sarà durissima, io e miei compagni ci stiamo preparando per fare meglio possibile e fare felici i nostri tifosi, dovremo restare compatti per tutta la gara cercando di sfruttare anche il più piccolo episodio".



PERICOLI – "Conosco bene Dybala con il quale ogni tanto mi allenavo quando stavo a Torino e ho pure scelto nella mia squadra del Fantacalcio (sorride). E’ diverso dagli altri, ha davvero i colpi da numero 10. Guai perderlo di vista. Lo stesso vale per Ronaldo e non solo. E’ impegnativo affrontare campioni simili ma al tempo stesso è un piacere, uno stimolo in più. Figurarsi che fino a poco tempo fa li vedevo solo in tv".