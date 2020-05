Il più forte? Cristiano Ronaldo. Questa la risposta dell'esterno della Fiorentina, Pol Lirola ha dovuto affrontare in campo, tra gli altri anche il fenomeno portoghese CR7. Lo ha raccontato proprio lo stesso terzino, durante una diretta sul profilo ufficiale della Fiorentina. Ecco le sue parole: "Federico è fortissimo, ha qualità enormi. Giocare con calciatori così forti è una bella cosa, lui e Sottil sono i giocatori che più mi hanno messo in difficoltà negli allenamenti, mentre gli avversari più tosti in campo sono stati Perisic, Insigne e Cristiano Ronaldo".