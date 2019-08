Non inizia nel migliore dei modi l’avventura alla Fiorentina per Pol Lirola, ex terzino di proprietà Juve. Il giocatore, classe 1997, si è infortunato nel corso della gara di Coppa Italia tra la formazione viola ed il Monza. Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, l’infortunio si è rivelato essere più grave del previsto, tanto da mettere in serio pericolo la presenza dello spagnolo per la prima di campionato contro il Napoli. Dopo essere approntato alla Juventus Under 19 nell’estate del 2015, Pol Lirola è stato ceduto al Sassuolo dove ha esordito in Serie A nella stagione 2016/17. Dopo tre anni in Emilia, nel corso dell’estate il terzino spagnolo si è trasferito in prestito alla Fiorentina.