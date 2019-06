"Il Sassuolo mi ha dato molto, ha significato tutto nel calcio. Ho giocato più di 100 partite tra campionato ed Europa League, ma ora è il momento di cambiare squadra. Penso all'Europeo, poi valuterò il futuro". Queste le parole di Pol Lirola, che arrivano dalla conferenza stampa del ritiro della Spagna Under 21 e che riguardano sicuramente anche la Juventus. Il terzino destro neroverde, infatti, è cresciuto con i colori bianconeri e, dopo alcuni stagioni in prestito, è diventato ufficialmente un calciatore del club emiliano. La Juventus però ha mantenuto un'opzione morale di riacquisto dopo averlo ceduto al Sassuolo per 7 milioni di euro, e i bianconeri dovranno valutare se provare a riportarlo a Torino già ora oppure se rinviare il discorso al 2020. Il rischio è naturalmente quello di perderlo per l'inserimento di un'altra società ed è proprio ciò che può accadere: secondo il Mundo Deportivo in Spagna rimbalza infatti la voce dell'interessamento - forte da tempo - dell'Atletico Madrid. La Juve valuta.