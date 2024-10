Laè un'altra cosa. E' - completamente - qualcosa di differente. Di ambizioso e lunatico, di meraviglioso e terrificante. E non c'è nulla come la prima trasferta europea dell'anno: è la sensazione compiuta di andare a giocare negli stadi più belli, contro le avversarie più forti. Ilnon sarà il, ma il primo gesto (molto significativo) che tanti calciatori hanno fatto nella discesa in campo è stato magico: hanno alzato tutti, ma tutti, lo sguardo verso gli spalti.L'obiettivo è sfiorarlo con un dito, ma senza la pressione degli scorsi anni, quell'illusione che tanti tifosi - e pure quei giocatori di un ciclo superiore agli altri - hanno coltivato a due passi dal letto, come quel libro che hai sul comodino e neanche apri più. No, questaper tutti i bianconeri è realmente un'altra storia.E' quello che ha detto Thiago Motta, pure in tempi non sospetti: non bisogna nascondere il desiderio di vincere tutte le partite, ma bisogna coltivare allo stesso tempo la consapevolezza di essere all'inizio di un percorso.Motta dà spesso risposte veloci, perché non vuole tempo per pensare. Sa benissimo come il tempo, nel dinamismo di un'azione da calcio, sia deleterio, sia il tuo peggior nemico, quello che non ti fa andare con forza perché le energie vanno inevitabilmente altrove. Così parla pure ai suoi ragazzi.Le vibrazioni per la partita diraccolgono l'entusiasmo di Marassi e sostengono quel sospiro di sollievo tirato dopo tre risultati che avevano raccolto un po' di nubi.E' proprio così che ci si prepara alla grandezza: facendo. E se fa vittoria, se proprio la fa, vorrà dire che ha già raggiunto uno degli step principali imposti dal mister: si è ricordata di essere molto più grande degli obiettivi minimi.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui